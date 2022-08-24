Волна "минирований" снова прокатилась по городам Украины: что известно

Ровно

В Ровно спасатели и полицейские проверяют информацию о заминировании объектов с массовым пребыванием людей. Речь идет о железнодорожном вокзале, автовокзале и рынке.

"Сегодня 24 августа в 11:15 на спецлинии поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в городе Ровно, заминировании автовокзала по улице Киевская и заминировании рынка на улице Сагайдачного", - говорится в сообщении ГСЧС в Ровенской области.

На места всех сообщений оперативно были направлены спасатели, полицейские и работники других служб взаимодействия.

"Спасатели провели эвакуацию людей. В настоящее время проводятся обследование данных объектов на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Ситуация находится под контролем специальных служб", – говорят спасатели.

Львов

24 августа во Львове сообщили о заминировании нескольких объектов. Каких именно - пока не уточняется.

В отделе коммуникации Нацполиции Львовской области добавили, что на местах работают специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции и патрульные полицейские. Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Мукачево

По словам пресс-секретаря Нацполиции Закарпатья Татьяны Щеголевой, сообщение о заминировании объекта получили правоохранители и в Мукачево.

"Пока людей эвакуировали, на месте работает полиция и пиротехники", - добавила она.

Серия "минирований" в Украине

22 августа правоохранители проверяли минирование железнодорожного вокзала и центрального автовокзала в Виннице, а также искали взрывчатку в ТЦ Чернигова и Одессы.

20 сентября в Виннице также сообщали о возможном минировании объектов. Сообщения о взрывчатке поступали по разным объектам трижды за сутки. После проверки выяснилось, что сообщения были чьей-то злой шуткой.

18 августа, также сообщали о заминировании нескольких объектов в Виннице. Тогда правоохранители перекрыли часть города для проверки. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

До этого взрывчатку в Виннице и ряде городов Украины искали 4 августа. Тогда информация о заминировании также оказалась ложной.