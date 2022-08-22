В Чернигове и Одессе ищут взрывчатку в ТЦ
Неизвестные в понедельник, 22 августа, заявили о минировании торговых центров в Чернигове и Одессе. Специалисты уже проводят проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера управления ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко в комментарии "Суспільному".
Взрывчатку ищут в черниговских торговых центрах "Голливуд", ЦУМ и "Рояль". Сейчас ТЦ оцеплены полицией. На месте работают спасательные и военные.
Местное издание "Думская" сообщает, что в Одессе "заминировали" все торговые центры. Сейчас идет проверка.
"Полицейские и спасатели проверяют информацию о минировании. Пока поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня неизвестные также "заминировали" железнодорожный и центральный автовокзалы в Виннице.
Позже стало известно, что движение транспорта возле объектов возобновили, а информация о взрывчатке не подтвердилась.
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