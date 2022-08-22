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В Чернигове и Одессе ищут взрывчатку в ТЦ

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Чернигов, Понедельник 22 августа 2022 17:05
В Чернигове и Одессе ищут взрывчатку в ТЦ Фото: в Чернигове и Одессе "заминировали" ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные в понедельник, 22 августа, заявили о минировании торговых центров в Чернигове и Одессе. Специалисты уже проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера управления ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко в комментарии "Суспільному".

Взрывчатку ищут в черниговских торговых центрах "Голливуд", ЦУМ и "Рояль". Сейчас ТЦ оцеплены полицией. На месте работают спасательные и военные.

Местное издание "Думская" сообщает, что в Одессе "заминировали" все торговые центры. Сейчас идет проверка.

"Полицейские и спасатели проверяют информацию о минировании. Пока поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня неизвестные также "заминировали" железнодорожный и центральный автовокзалы в Виннице.

Позже стало известно, что движение транспорта возле объектов возобновили, а информация о взрывчатке не подтвердилась.

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Одесса Чернигов полиция ГСЧС
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