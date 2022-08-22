В Чернигове и Одессе ищут взрывчатку в ТЦ

Фото: в Чернигове и Одессе "заминировали" ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Неизвестные в понедельник, 22 августа, заявили о минировании торговых центров в Чернигове и Одессе. Специалисты уже проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера управления ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко в комментарии "Суспільному".

Взрывчатку ищут в черниговских торговых центрах "Голливуд", ЦУМ и "Рояль". Сейчас ТЦ оцеплены полицией. На месте работают спасательные и военные. Местное издание "Думская" сообщает, что в Одессе "заминировали" все торговые центры. Сейчас идет проверка. "Полицейские и спасатели проверяют информацию о минировании. Пока поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.