В Виннице проверяют заминирование двух вокзалов: что известно

В понедельник, 22 августа, в Виннице снова проверяют сообщения о заминировании нескольких объектов. На этот раз - железнодорожного вокзала и центрального автовокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной совет .

Как сообщают в ситуационном центре , в городе перекрыли движение по Привокзальной площади, сообщают. Водителей просят выбрать другой маршрут.

"Правоохранители проверяют информацию о заминировании Железнодорожного вокзала и Центрального автовокзала. На местах работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, буквально 20 сентября в Виннице также сообщали о возможном минировании объектов. Сообщения о взрывчатке поступали по разным объектам трижды за сутки. После проверки выяснилось, что сообщения были чьей-то злой шуткой.

Напомним, неизвестные в четверг, 18 августа, также сообщали о заминировании нескольких объектов в Виннице. Тогда правоохранители перекрыли часть города для проверки. Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

До этого взрывчатку в Виннице и ряде городов Украины искали 4 августа. Тогда информация о заминировании также оказалась ложной.

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