Хвиля "мінувань" знову прокотилася містами України: що відомо

Рівне

У Рівному рятувальники та поліцейські перевіряють інформацію про замінування об'єктів з масовим перебуванням людей. Йдеться про залізничний вокзал, автовокзал та ринок.

"Сьогодні 24 серпня об 11:15 на спецлінії надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу в місті Рівне, замінування автовокзалу в по вулиці Київська та замінування ринку на вулиці Сагайдачного", - йдеться в повідомленні ДСНС в Рівненській області.

На місця усіх повідомлень оперативно було направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії.

"Рятувальники провели евакуацію людей. Наразі проводяться обстеження даних об'єктів на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб", - кажуть рятувальники.

Львів

24 серпня у Львові повідомили про замінування кількох об'єктів. Яких саме - наразі не уточнюється.

У відділі комунікації Нацполіції Львівської області додали, що на місцях працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції та патрульні поліцейські. Вони обстежують приміщення та прилеглі території.

Мукачеве

За словами речниці Нацполіції Закарпаття Тетяни Щоголєвої, повідомлення про замінування об’єкта отримали правоохоронці і в Мукачеві.

"Наразі людей евакуювали, на місці працює поліція та піротехніки", - додала вона.

Серія "мінувань" в Україні

22 серпня правоохоронці перевіряли мінування залізничного вокзалу та центрального автовокзалу у Вінниці, а також шукали вибухівку у ТЦ Чернігова та Одеси.

20 вересня у Вінниці також повідомляли про можливе замінування об'єктів. Повідомлення про вибухівку надходили різними об'єктами тричі на добу. Після перевірки з'ясувалося, що повідомлення були чиїмось злим жартом.

18 серпня, також повідомляли про замінування кількох об'єктів у Вінниці. Тоді правоохоронці перекрили частину міста для перевірки. Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування не підтвердилася.

До цього вибухівку в Вінниці та в низці міст України шукали 4 серпня. Тоді інформація про замінування також виявилась хибною.

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