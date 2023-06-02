Воллес допускає деокупацію Криму до кінця року

Українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса в інтерв'ю для The Washington Post.

Як пише видання, згідно з витоками розвідувальних документів США, представники американської розвідки допускали, що Україна, в рамках майбутнього контрнаступу, досягне лише скромних успіхів в деокупації.

"Хоча американські офіційні особи стверджують, що з того часу ситуація покращилася, вони також припускають, що навіть відвоювання невеликих територій може вплинути на військові плани Росії", - пише видання.

Воллес, зі свого боку, має більш оптимістичні погляди на нинішні дії України на полі бою. За його словами, існує реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим вже цього року, оскільки у росіян закінчується необхідне обладнання.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять (російське керівництво, - ред.), але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні", - пояснив міністр.

Контрнаступ України

Більшість українських офіційних осіб й військових розповідали про ймовірність контрнаступу ЗСУ вже цієї весни. Однак, цього так й не сталось. Президент України Володимир Зеленський пояснив це тим, що союзники нашої країни ще не передали необхідне озброєння.

Водночас як відзначив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, ЗСУ мають необхідний мінімум зброї для початку наступу. В Офісі президента, тим часом, заявили про початок операцій з підготовки до деокупації територій.