Уоллес допускает деоккупацию Крыма до конца года

Украинские воины могут деоккупировать Крымский полуостров уже в текущем году, поскольку у российских войск заканчивается необходимое оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Британии Бена Уоллеса в интервью для The Washington Post.

Как пишет издание, согласно утечкам разведывательных документов США, представители американской разведки допускали, что Украина, в рамках будущего контрнаступления, достигнет лишь скромных успехов в деоккупации.

"Хотя американские официальные лица утверждают, что с тех пор ситуация улучшилась, они также предполагают, что даже отвоевание небольших территорий может повлиять на военные планы России", - пишет издание.

Уоллес, со своей стороны, имеет более оптимистичные взгляды на нынешние действия Украины на поле боя. По его словам, существует реальная возможность того, что ВСУ успешно деоккупируют Крым уже в этом году, поскольку у россиян заканчивается необходимое оборудование.

"Мы видели на поле боя, что если ударить по российским войскам не в том месте, они фактически развалятся. Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают (российское руководство, - ред.), но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", - пояснил министр.

Контрнаступление Украины

Большинство украинских официальных лиц и военных рассказывали о вероятности контрнаступления ВСУ уже этой весной. Однако, этого так и не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что союзники нашей страны еще не передали необходимое вооружение.

В то же время как отметил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, ВСУ имеют необходимый минимум оружия для начала наступления. В Офисе президента, тем временем, заявили о начале операций по подготовке к деоккупации территорий.