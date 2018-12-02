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РФ снова пыталась вмешаться в ход американских выборов, - глава Пентагона

Новости » Политика    02.12.2018 - 03:55
РФ снова пыталась вмешаться в ход американских выборов, - глава Пентагона
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/secdef)

Джеймс Мэттис заявил, что Путин плохо учится на своих ошибках

Во время выступления на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что РФ снова пыталась вмешаться в проведение американских выборов в начале ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэттис ответил, что не доверяет президенту РФ Владимиру Путину, но отказался назвать как именно они вмешались в американские выборы в Конгресс. 

"Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять", - заявил глава Пентагона.

Также Мэттис заявил, что отношения между США и РФ "безусловно ухудшились" за последний год. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США назвали сроки завершения следствия по вмешательству РФ в выборы. По словам сенатора Ричарда Берра, комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода.

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