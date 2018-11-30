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Гройсман и Чапутович обсудили ужесточение санкций против РФ

Новости » Политика    30.11.2018 - 21:21
Гройсман и Чапутович обсудили ужесточение санкций против РФ
Фото: Яцек Чапутович и Владимир Гройсман (twitter.com/VGroysman)

Также стороны обсудили активное противодействие "Северному потоку-2"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с главой Министерства иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем обсудили ужесточение санкций против России и активное противодействие "Северному потоку-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы украинского правительства в Twitter.

Сообщается, что стороны обсудили также возможности зеркального ответа на гибридную агрессию РФ.

"С главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем обсудили возможности зеркального ответа на гибридную агрессию России, ужесточение санкций и активное противодействие "Северному потоку-2", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за введение санкции против Российской Федерации после российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе. 

Также министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом РФ украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией".

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