США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер подчеркнул, что улучшение отношений еще возможно

Соединенные Штаты Америки готовы к работе с российским правительством для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Он отметил, что Украина бесповоротно утратила российское доминирование в пределах "русского мира", но мир и улучшение отношений все еще возможны.

"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений. Я обратился к моему коллеге, чтобы подчеркнуть, что есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что США выступают за усиление военной устойчивости Украины, укрепления ее западной ориентации, реформирования экономики.

"Наконец, важно не забывать о людях Донбасса, которые больше всего страдают от агрессии России", - добавил спецпред США по Украине.

Ранее Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и аннексированом Крыму.

РБК-Украина писало, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира на Донбассе.