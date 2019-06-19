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США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений, - Волкер

Новости » Политика    19.06.2019 - 00:52
США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер подчеркнул, что улучшение отношений еще возможно

Соединенные Штаты Америки готовы к работе с российским правительством для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в комитете по иностранным делам Сената, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Он отметил, что Украина бесповоротно утратила российское доминирование в пределах "русского мира", но мир и улучшение отношений все еще возможны.

"Мы готовы работать с российским правительством для прекращения боевых действий и реализации Минских соглашений. Я обратился к моему коллеге, чтобы подчеркнуть, что есть возможность работать вместе, чтобы принести мир для Украины, но Россия должна быть готовой к серьезной работе", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что США выступают за усиление военной устойчивости Украины, укрепления ее западной ориентации, реформирования экономики.

"Наконец, важно не забывать о людях Донбасса, которые больше всего страдают от агрессии России", - добавил спецпред США по Украине.

США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений, - ВолкерРанее Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и аннексированом Крыму.

РБК-Украина писало, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира на Донбассе.

Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной личной встрече ЕС в ближайшее время обсудит выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса
Новости Украины Донбассминские соглашенияКурт Волкер
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