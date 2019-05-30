Волкер: у Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским

Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

По встрече Трампа с Зеленским конкретное решение пока не принято

Делегация США, которая была на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, обсудила с американским президентом Дональдом Трампом возможность их встречи. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает "Укринформ".

Волкер отметил, что после возвращения из Украины в Белом доме поднимали вопрос о возможной встрече Трампа с Зеленским. В то же время на данный момент не принято конкретное решение по этому поводу.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - добавил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп передал Зеленскому послание через делегацию США, которая была на инаугурации украинского президента. В послании американский лидер отметил, что Вашингтон надеется на плодотворное сотрудничество с Зеленским.

Отметим, вчера стало известно, что 4-5 июня Зеленский посетит Брюссель с рабочим визитом. Ожидается, что он проведет ряд встреч с руководством Евросоюза и НАТО. В частности, запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.