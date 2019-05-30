ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер: у Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским

Новости » Политика    30.05.2019 - 10:36
Волкер: у Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским
Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

По встрече Трампа с Зеленским конкретное решение пока не принято

Делегация США, которая была на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, обсудила с американским президентом Дональдом Трампом возможность их встречи. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает "Укринформ".

Волкер отметил, что после возвращения из Украины в Белом доме поднимали вопрос о возможной встрече Трампа с Зеленским. В то же время на данный момент не принято конкретное решение по этому поводу.

"Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне", - добавил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп передал Зеленскому послание через делегацию США, которая была на инаугурации украинского президента. В послании американский лидер отметил, что Вашингтон надеется на плодотворное сотрудничество с Зеленским.

Отметим, вчера стало известно, что 4-5 июня Зеленский посетит Брюссель с рабочим визитом. Ожидается, что он проведет ряд встреч с руководством Евросоюза и НАТО. В частности, запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

 

Трамп обсудит с Путиным вопрос украинских моряков на встрече в июне
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд ТрампКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь