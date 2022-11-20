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У Волинській області заборонили наближатися до кордону з Білоруссю: в чому причина

Фото: у Волинській області заборонили наближатися до кордону з Білоруссю (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Любешівській громаді Волинської області українцям заборонили наближатися до кордону з Білоруссю ближче ніж на 2 кілометри у зв’язку з облаштуванням мінно-вибухових загороджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Любешівського селищного голови Володимира Сергійчука.

"Через збройну агресію Російської Федерації та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України, а також через можливу небезпеку у зв'язку з облаштуванням мінно-вибухових загороджень, забороняється наближатися до кордону з республікою Білорусь ближче ніж на 2 км", - написав він.

Сергійчук попросив громадян не наближатися до ділянок, що помічене табличками та знаками із написами "Міни", "Обережно міни".

Він додав, що заборона стосується всіх видів діяльності, відпочинку та будь-якого пересування у прикордонній зоні, окрім узгоджених з українськими бійцями видів робіт. За його словами, такі обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити гіпотетичне просування ворога.

Окрім того, у Брестській області Білорусі завершилися навчання підрозділів мобілізованих російських військових.

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БілорусьВолинська область