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В Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью: в чем причина

Фото: в Волынской области запретили приближаться к границе с Беларусью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

В Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Любешевского поселкового главы Владимира Сергийчука.

"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации и для обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины, а также из-за возможной опасности в связи с обустройством минно-взрывных заграждений запрещается приближаться к границе с республикой Беларусь ближе чем на 2 км", - написал он .

Сергийчук попросил граждан не приближаться к участкам, которые отмечены табличками и знаками с надписями "Мины", "Осторожно мины".

Он добавил, что запрет касается всех видов деятельности, отдыха и передвижения в приграничной зоне, кроме согласованных с украинскими бойцами видов работ. По его словам, такие ограничения будут действовать до окончания военного положения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Украина возводит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить гипотетическое продвижение врага.

Кроме того, в Брестской области Беларуси завершились учения подразделений мобилизованных российских военных.

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