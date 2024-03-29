У Волинській області облаштовують залізобетонні фортифікаційні споруди (відео)

У Волинській області продовжується зміцнення оборонних рубежів залізобетонними командними та вогневими пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйко в Telegram.
Зазначається, що на об’єктах щодня працюють будівельники та залучено близько сотні спецтехніки.
З відео видно, що неподалік від лісосмуги бригади будівельників облаштовують великі насипи піску, яким укріплюють відповідні фортифікаційні споруди.
Варто зауважити, що на відео показана лише частина комплексного процесу.
Станом на 29 березня на Волинському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Нагадаємо, що днями на Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.
Днями повідомлялось, що у Волинській області загинули троє людей. Вони підірвались на міні в лісі.
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