У Волинській області облаштовують залізобетонні фортифікаційні споруди (відео)

Ситуація у Волинській області

Станом на 29 березня на Волинському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Нагадаємо, що днями на Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.

Днями повідомлялось, що у Волинській області загинули троє людей. Вони підірвались на міні в лісі.

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