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На Волині на міні у лісі підірвалися троє людей

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 09:37
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На Волині на міні у лісі підірвалися троє людей Фото: на Волині на міні у лісі підірвалися троє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Волинській області троє людей загинули. Вони підірвались на міні в лісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

Трагедія, за даними видання, сталася у селі Колпитів Володимирського району.

"На місці працювали медики та поліція. За попередньою інформацією, всі троє потерпілих - мертві", - йдеться в статті.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф розповіли, що виклик надійшов 14 березня о 21:58.

Підриви на мінах в Україні

В Україні почастішали випадки підривів на вибухових пристроях. Особливо це стосується звільнених від окупації російських військ територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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