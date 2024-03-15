На Волині на міні у лісі підірвалися троє людей
У Волинській області троє людей загинули. Вони підірвались на міні в лісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".
Трагедія, за даними видання, сталася у селі Колпитів Володимирського району.
"На місці працювали медики та поліція. За попередньою інформацією, всі троє потерпілих - мертві", - йдеться в статті.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф розповіли, що виклик надійшов 14 березня о 21:58.
Підриви на мінах в Україні
В Україні почастішали випадки підривів на вибухових пристроях. Особливо це стосується звільнених від окупації російських військ територій.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.
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