Напад на співробітника військкомату на Волині: у ТЦК розкрили деталі

На Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі " Радіо Свобода " розповіла пресофіцер Волинського обласного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук.

За її словами, група оповіщення другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у місті Нововолинськ прийшла до військовозобов'язаного, оскільки він мав вирушити до навчального центру. До цього йому вручали бойову повістку.

"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", - додала Кравчук.

Вона розповіла, що жодних конфліктів до нападу не було. Чоловік завдав ударів ножем відразу після того, як відчинив двері. Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.