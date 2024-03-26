Напад на співробітника військкомату на Волині: у ТЦК розкрили деталі
На Волині військовозобов'язаний чоловік з ножем напав на співробітника військкомату, який прийшов до нього додому. Справу почали розслідувати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповіла пресофіцер Волинського обласного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук.
За її словами, група оповіщення другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у місті Нововолинськ прийшла до військовозобов'язаного, оскільки він мав вирушити до навчального центру. До цього йому вручали бойову повістку.
"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", - додала Кравчук.
Вона розповіла, що жодних конфліктів до нападу не було. Чоловік завдав ударів ножем відразу після того, як відчинив двері. Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.
Що передувало
Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що в Нововолинську двоє військовослужбовців прийшли додому до чоловіка, щоб дізнатися, чому він не з'явився на порядку денному.
Чоловік напав на співробітників ТЦК з ножем і завдав одному з них поранення. Потерпілого було госпіталізовано з попереднім діагнозом "різана рана передньої стінки живота".
Раніше стало відомо, що 7 березня в соцмережах оприлюднили ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами напали на співробітників ТЦК.
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