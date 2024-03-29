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В Волынской области обустраивают железобетонные фортификационные сооружения (видео)

Фото: железобетонные фортификационные сооружения в Волынской области (facebook com DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

В Волынской области продолжается укрепление оборонных рубежей железобетонными командными и огневыми пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram.

На объектах ежедневно работают строители и привлечены около сотни спецтехники.

Из видео видно, что неподалеку от лесополосы бригады строителей обустраивают большие насыпи песка, которыми укрепляют соответствующие фортификационные сооружения.

Следует заметить, что на видео показана только часть комплексного процесса.

Ситуация в Волынской области

По состоянию на 29 марта на Волынском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Напомним, что на днях на Волыни военнообязанный мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, пришедшего к нему домой. Дело начали расследовать.

На днях сообщалось, что в Волынской области погибли три человека. Они взорвались на мине в лесу.

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Волынская область