В Волынской области обустраивают железобетонные фортификационные сооружения (видео)

Ситуация в Волынской области

По состоянию на 29 марта на Волынском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Напомним, что на днях на Волыни военнообязанный мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, пришедшего к нему домой. Дело начали расследовать.

На днях сообщалось, что в Волынской области погибли три человека. Они взорвались на мине в лесу.

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