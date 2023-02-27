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У Волинській області біля білоруського кордону загинув військовий: що відомо про причини

Фото: на Волині біля кордону з Білоруссю загинув тероборонівець (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Боєць територіальної оборони загинув біля білоруського кордону у Волинській області. Побратими військового спростовують, що чоловік загинув внаслідок перестрілки з білоруської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВолиньPost.

Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур у Ратнівській громаді на світанку 25 лютого 2023 року.

Зазначається, що 33-річний Сергій Панасюк був призваний до лав Збройних сил 26 лютого торік. Він ніс службу у 100-ій окремій бригаді тероборони.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що захисник загинув нібито внаслідок пострілів з білоруської сторони. Проте військові спростовують цю інформацію, зазначаючи, що чоловік загинув під час виконання бойового завдання.

"Точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває", - зазначили у бригаді.

За фактом загибелі військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 115 ККУ.

Фото: загиблий боєць тероборони Сергій Панасюк (volynpost.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Тернополі спалахнув скандал через мобілізованого, який загинув за чотири дні після прибуття на фронт.

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