У Волинській області біля білоруського кордону загинув військовий: що відомо про причини

Боєць територіальної оборони загинув біля білоруського кордону у Волинській області. Побратими військового спростовують, що чоловік загинув внаслідок перестрілки з білоруської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВолиньPost.
Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур у Ратнівській громаді на світанку 25 лютого 2023 року.
Зазначається, що 33-річний Сергій Панасюк був призваний до лав Збройних сил 26 лютого торік. Він ніс службу у 100-ій окремій бригаді тероборони.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що захисник загинув нібито внаслідок пострілів з білоруської сторони. Проте військові спростовують цю інформацію, зазначаючи, що чоловік загинув під час виконання бойового завдання.
"Точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства, яке триває", - зазначили у бригаді.
За фактом загибелі військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 115 ККУ.
Фото: загиблий боєць тероборони Сергій Панасюк (volynpost.com)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Тернополі спалахнув скандал через мобілізованого, який загинув за чотири дні після прибуття на фронт.
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