В Волынской области возле белорусской границы погиб военный: что известно о причинах

Трагедия произошла на наблюдательном посту вблизи села Тур в Ратновской общине на рассвете 25 февраля 2023 года.

Отмечается, что 33-летний Сергей Панасюк был призван в ряды Вооруженных сил 26 февраля прошлого года. Он нес службу в 100-й отдельной бригаде терробороны.

Ранее местные СМИ сообщали, что защитник погиб якобы в результате выстрелов с белорусской стороны. Однако военные опровергают эту информацию, отмечая, что мужчина погиб во время выполнения боевой задачи.

"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время досудебного следствия", - отметили в бригаде.

По факту гибели военного в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ст. 115 УКУ.

Фото: погибший боец терробороны Сергей Панасюк (volynpost.com)