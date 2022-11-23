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Волинська область без світла: з'явилися орієнтовні терміни відновлення

Фото: На Волині проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Внаслідок масштабної атаки армії РФ на енергетичну інфраструктуру України на Волині виникли проблеми з електропостачанням. Низка міських голів області підтвердили перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Луцьк".

У Волинській області внаслідок ракетних обстрілів росіянами сталися перебої з електропостачанням. Міські голови Луцька, Ковеля і Нововолинська заявили про знеструмлення своїх міст.

Порушення роботи мереж призвели до масових аварійних вимкнень по всій області. Фахівці "Волиньобленерго" прогнозують, що зможуть відновити стабільний рівень електропостачання до 15-ї години 24 листопада.

Раніше стало відомо про повне знеструмлення Кривого Рогу. У місті розпочали рятувальну операцію з підйому на поверхню гірників, які перебували в забої. Пасажири метротраму вже евакуйовані.

Натомість на Київщині світла не буде впродовж доби. Через перебої з електропостачанням також запровадили обмеження на водопостачання. Міські голови та очільники військових адміністрації анонсували відкриття пунктів незламності.

Нагадаємо, що сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України з метою знищити енергетичну інфраструктуру.

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Волинська областьЕлектроенергіяВійна Росії проти Україниракетный удар