ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кривий Ріг повністю без світла. Гірників, що застрягли, намагаються вивести з шахт

Новость на русском →
Кривий Ріг, Середа 23 листопада 2022 16:13
Кривий Ріг повністю без світла. Гірників, що застрягли, намагаються вивести з шахт Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на 16:00 повністю знеструмлено Кривий Ріг. Почалася рятувальна операція з підйому гірників з шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

За його словами, у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

"Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів з шахт", - зазначив Вілкул.

Він також закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по домівках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх ударів у багатьох областях України перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна .

Також повідомляється, що у Києві повністю припинено водопостачання .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг відключеня світла ракетный удар
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"