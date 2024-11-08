На Волині затримали "крота" розвідки РФ в одному з ТЦК: що відомо (фото)

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння командування Збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по Волині", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадника

Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. За матеріалами справи, його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).

"Він потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди", - зазначили в СБУ.

Чим займався агент РФ

Чоловік намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

"Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", - розповіли у відомстві..

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.