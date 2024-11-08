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На Волині затримали "крота" розвідки РФ в одному з ТЦК: що відомо (фото)

Фото: у Волинській області затримано "крота" російської розвідки в одному з ТЦК (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України затримала "крота" російської розвідки в одному з військкоматів Волинської області. ГРУ вийшло на нього через родичів в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння командування Збройних сил України затримала російського агента, який готував нову серію повітряних ударів рф по Волині", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадника

Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. За матеріалами справи, його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).

"Він потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди", - зазначили в СБУ.

 

Чим займався агент РФ

Чоловік намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

"Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", - розповіли у відомстві..

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері. 

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ в Україні

Служба безпеки України постійно проводить затримання російських агентів в Україні.

Причому їх затримують не лише у прифронтових регіонах, як, наприклад, нещодавно в Краматорську затримали екс-міліціонера, яка наводила удари по ЗСУ на напрямку, але в інших областях.

Вже фіксувалися випадки затримання інформаторів Росії у Волинській області. Наприклад, раніше у Волинській області СБУ викрила агента зі "сплячого резерву" ФСБ.

Зазначимо і той факт, що правоохоронці не вперше затримують зрадників, які працюють у військкоматах. Наприклад, наприкінці вересня ДБР викрило перебіжчика в одному з ТЦК Одеської області.

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Служба безпеки УкраїниВолинська областьТЦКВійна в Україні