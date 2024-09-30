"Перевзувся" після деокупації. ДБР викрило перебіжчика в одному із ТЦК Одеської області

Повідомлено про підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який під час окупації Херсонської області працював на ворога. Після звільнення території затриманий "перевзувся" й пішов служити до територіального центру комплектування (ТЦК) в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на «нову владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території", - пише ДБР.

Фото: ДБР викрило перебіжчика в одному із ТЦК Одеської області (t.me/DBRgovua)

Пізніше чоловіка мобілізували й відправили служити до одного з районних ТЦК Одеської області. Під час роботи він вручав повістки військовозобов’язаним, а колегам розповів про свою "свідому позицію", а також заперечував співпрацю з окупантами.

"У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика", - додає ДБР.

Що загрожує

Перебіжчику повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність. Йому загрожує до 15 років тюрми.