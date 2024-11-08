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На Волыни задержали "крота" разведки РФ в одном из ТЦК: что известно (фото)

фото: в Волынской области задержан "крот" российской разведки в одном из ТЦК (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины задержала "крота" российской разведки в одном из военкоматов Волынской области. ГРУ вышло на него из-за родственников в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, готовившего новую серию воздушных ударов РФ по Волыни", - говорится в сообщении.

Что известно о предателе

Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК.

"Он попал в поле зрения оккупантов через своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды", - отметили в СБУ.

 

Чем занимался агент РФ

Мужчина пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

"Чтобы выполнить эту задачу, агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - рассказали в ведомстве.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ в Украине

Служба безопасности Украины постоянно проводит задержания российских агентов в Украине.

Причем, их задерживают не только в прифронтовых регионах, как, например, недавно в Краматорске задержали экс-милиционера, которая наводила удары по ВСУ на направлении, но в других областях.

Уже фиксировались случаи задержаний информаторов России в Волынской области. Например, ранее в Волынской области СБУ разоблачила агента из "спящего резерва" ФСБ.

Отметим и тот факт, что правоохранители не впервые задерживают предателей, работающих в военкоматах. Например, в конце сентября ГБР разоблачило перебежчика в одном из ТЦК Одесской области.

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