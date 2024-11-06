ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари по ЗСУ (фото)

Краматорськ, Середа 06 листопада 2024 10:37
UA EN RU
В Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари по ЗСУ (фото) Фото: у Краматорську затримали агента росіян, яка наводила удари по ЗСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Краматорську Донецької області затримали агентку РФ. Вона виявилась екс-міліціонеркою та наводила удари по ЗСУ на напрямку.

Про це РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну агентку РФ у Донецькій області. Зловмисниця передавала загарбникам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зрадницю?

Агенткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через "зв’язкового", свого давнього знайомого, який також був екс-міліціонером.

"У 2014 він приєднався до терористів так званої "ДНР", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил РФ", - розповіли в СБУ.

В Краматорську затримали колишню міліціонерку, яка наводила удари по ЗСУ (фото)

Що робила агент?

За інструкцією росіян, мешканка Краматорська зливала "зв’язковому" локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку.

Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову. Для збирання розвідданих зловмисниця об’їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти.

Зараз вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ у Краматорську

Краматорськ - місто у Донецькій області, в 2014 році кілька місяців знаходилось під окупацією РФ. З того часу СБУ регулярно затримують російських агентів у місті.

Російська агентура активізувалася після масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. З того часу в Краматорську було кілька агентів РФ. Наприклад, раніше СБУ затримала коригувальника російських спецслужб. Вона "наводила" на Краматорськ російські "Смерчі".

Крім того, СБУ затримала агента, який інформував РФ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року, коли загинули 12 людей. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Краматорськ Війна в Україні
NEWS
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства
DAILY
Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США