На Волині дрон влучив у митний термінал: виникла пожежа та є постраждалий

Уночі ворог атакував Волинь ударними дронами "Шахед" реактивного типу. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район.

У Ковелі дрон упав на територію митного терміналу, на майданчик, де паркують автомобілі. Спалахнули вантажівки та автоцистерна з пальним.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Вогонь уже локалізували.

Відомо про одного постраждалого. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, уночі 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про 89 збитих і подавлених дронів та ще п'ять S8000.