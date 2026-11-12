На Волині дрон влучив у митний термінал: виникла пожежа та є постраждалий

Волинь вночі атакували дрони. Один із них влучив в митний термінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинську обласну військову адміністрацію.
Уночі ворог атакував Волинь ударними дронами "Шахед" реактивного типу. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район.
У Ковелі дрон упав на територію митного терміналу, на майданчик, де паркують автомобілі. Спалахнули вантажівки та автоцистерна з пальним.
Рятувальники ліквідовують наслідки. Вогонь уже локалізували.
Відомо про одного постраждалого. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Як повідомляло РБК-Україна, уночі 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про 89 збитих і подавлених дронів та ще п'ять S8000.
Також ми писали, що ворожий дрон пошкодив 9-поверхівку у Солом'янському районі Києва.
Найбільших пошкоджень зазнали поверхи з другого по сьомий, а вікна вибито й у будівлі навпроти.