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На Волині дрон влучив у митний термінал: виникла пожежа та є постраждалий

11:08 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Ковелі є "приліт" у митний термінал (Getty Images)

Волинь вночі атакували дрони. Один із них влучив в митний термінал.

Уночі ворог атакував Волинь ударними дронами "Шахед" реактивного типу. Зокрема, під удар потрапив Ковельський район.

У Ковелі дрон упав на територію митного терміналу, на майданчик, де паркують автомобілі. Спалахнули вантажівки та автоцистерна з пальним.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Вогонь уже локалізували.

Відомо про одного постраждалого. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, уночі 12 листопада Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про 89 збитих і подавлених дронів та ще п'ять S8000.

Також ми писали, що ворожий дрон пошкодив 9-поверхівку у Солом'янському районі Києва.

Найбільших пошкоджень зазнали поверхи з другого по сьомий, а вікна вибито й у будівлі навпроти.

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Волинська областьАтака дронів