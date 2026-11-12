На Волыни дрон попал в таможенный терминал: возник пожар и есть пострадавший

Волынь ночью атаковали дроны. Один из них попал в таможенный терминал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынскую областную военную администрацию.
Ночью враг атаковал Волынь ударными дронами "Шахед" реактивного типа. В частности, под удар попал Ковельский район.
В Ковеле дрон упал на территорию таможенного терминала, на площадку, где паркуют автомобили. Вспыхнули грузовики и автоцистерна с горючим.
Спасатели ликвидируют последствия. Огонь уже локализовали.
Известно об одном пострадавшем. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщало РБК-Украина, ночью 12 ноября Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами.
Воздушные силы ВСУ сообщили о 89 сбитых и подавленных дронов и еще пяти S8000.
Также мы писали, что вражеский дрон повредил 9-этажку в Соломенском районе Киева.
Наибольшие повреждения получили этажи со второго по седьмой, а окна выбиты и в здании напротив.