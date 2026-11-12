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На Волыни дрон попал в таможенный терминал: возник пожар и есть пострадавший

11:08 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Ковеле есть "прилет" в таможенный терминал (Getty Images)

Волынь ночью атаковали дроны. Один из них попал в таможенный терминал.

Ночью враг атаковал Волынь ударными дронами "Шахед" реактивного типа. В частности, под удар попал Ковельский район.

В Ковеле дрон упал на территорию таможенного терминала, на площадку, где паркуют автомобили. Вспыхнули грузовики и автоцистерна с горючим.

Спасатели ликвидируют последствия. Огонь уже локализовали.

Известно об одном пострадавшем. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 12 ноября Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили о 89 сбитых и подавленных дронов и еще пяти S8000.

Также мы писали, что вражеский дрон повредил 9-этажку в Соломенском районе Киева.

Наибольшие повреждения получили этажи со второго по седьмой, а окна выбиты и в здании напротив.

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