На Волыни дрон попал в таможенный терминал: возник пожар и есть пострадавший

Ночью враг атаковал Волынь ударными дронами "Шахед" реактивного типа. В частности, под удар попал Ковельский район.

В Ковеле дрон упал на территорию таможенного терминала, на площадку, где паркуют автомобили. Вспыхнули грузовики и автоцистерна с горючим.

Спасатели ликвидируют последствия. Огонь уже локализовали.

Известно об одном пострадавшем. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 12 ноября Россия атаковала Украину ракетами и ударными дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили о 89 сбитых и подавленных дронов и еще пяти S8000.