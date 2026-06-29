На Волині через удар блискавки постраждали семеро людей, серед них діти

Через влучання блискавки поблизу водойми у Волинській області постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції у Волинській області.

У селі Озеро Ківерцівського району блискавка влучила поблизу водойми. Внаслідок цього семеро людей знепритомніли, серед них - четверо неповнолітніх.

На місце події прибули правоохоронці та медики. Поліцейські допомагали транспортувати постраждалих до автомобілів швидкої допомоги, після чого всіх поранених госпіталізували.

Гроза та шквальний вітер також завдали шкоди у Луцькому і Ковельському районах. Там правоохоронці зафіксували пошкодження житлових приміщень та транспортних засобів.

Фото: госпіталізація постраждалих внаслідок удару блискавки (vl.npu.gov.ua)

Як поводитися під час негоди

Через погіршення погодних умов громадянам рекомендують утриматися від поїздок та перебування на вулиці. Під час грози не можна ховатися під поодинокими деревами, поблизу ліній електропередач, рекламних щитів чи металевих споруд.

У разі перебування біля водойм необхідно негайно залишити берегову лінію та знайти безпечне укриття. Водіям слід бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.