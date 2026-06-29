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В Україну після спеки сунуть грози: де штормитиме вже в найближчі години

16:32 29.06.2026 Пн
2 хв
Які регіони та коли накриє град?
aimg Юлія Капітонова
В Україну після спеки сунуть грози: де штормитиме вже в найближчі години Фото: В окремих регіонах України очікуються грози та шквали (Getty Images)
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29 і 30 червня в різних регіонах України очікуються грози, зливи, град, а також шквалистий вітер. Синоптики уточнили, коли саме та де розпочнеться негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України та публікацію КМДА.

Де 29 червня очікується гроза протягом найближчої години:

  • у Києві та області;
  • у західних областях;
  • у північних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області
  • у Полтавській області.

Де 29 червня будуть град та шквали (лише в окремих районах):

  • у Волинській області;
  • у Рівненській області;
  • у Тернопільській області;
  • у Хмельницькій області.

Де 30 червня будуть грози, град і шквали (лише в окремих районах):

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті.

Укргідрометцентр уже оголосив І рівень небезпечності - жовтий.

Також вказано, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Фахівці закликають людей під час грози не перебувати біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Раніше РБК-України повідомляло, що в Києві обмежили рух окремих видів транспорту на тлі аномальної спеки.

Ба більше, в межах нашої країни зафіксували понад 20 температурних рекордів.

А в УкрГМЦ уже розповіли, до якої погоди українцям варто готуватися в липні.

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