В Україну після спеки сунуть грози: де штормитиме вже в найближчі години

29 і 30 червня в різних регіонах України очікуються грози, зливи, град, а також шквалистий вітер. Синоптики уточнили, коли саме та де розпочнеться негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України та публікацію КМДА.

Де 29 червня очікується гроза протягом найближчої години:

у Києві та області;

у західних областях;

у північних областях;

у Вінницькій області;

у Черкаській області

у Полтавській області.

Де 29 червня будуть град та шквали (лише в окремих районах):

у Волинській області;

у Рівненській області;

у Тернопільській області;

у Хмельницькій області.

Де 30 червня будуть грози, град і шквали (лише в окремих районах):

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

Укргідрометцентр уже оголосив І рівень небезпечності - жовтий.

Також вказано, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Фахівці закликають людей під час грози не перебувати біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.