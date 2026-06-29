В Україну після спеки сунуть грози: де штормитиме вже в найближчі години
29 і 30 червня в різних регіонах України очікуються грози, зливи, град, а також шквалистий вітер. Синоптики уточнили, коли саме та де розпочнеться негода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України та публікацію КМДА.
Де 29 червня очікується гроза протягом найближчої години:
- у Києві та області;
- у західних областях;
- у північних областях;
- у Вінницькій області;
- у Черкаській області
- у Полтавській області.
Де 29 червня будуть град та шквали (лише в окремих районах):
- у Волинській області;
- у Рівненській області;
- у Тернопільській області;
- у Хмельницькій області.
Де 30 червня будуть грози, град і шквали (лише в окремих районах):
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті.
Укргідрометцентр уже оголосив І рівень небезпечності - жовтий.
Також вказано, що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.
Фахівці закликають людей під час грози не перебувати біля рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Раніше РБК-України повідомляло, що в Києві обмежили рух окремих видів транспорту на тлі аномальної спеки.
Ба більше, в межах нашої країни зафіксували понад 20 температурних рекордів.
А в УкрГМЦ уже розповіли, до якої погоди українцям варто готуватися в липні.