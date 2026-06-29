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На Волыни из-за удара молнии пострадали семь человек, среди них дети

22:31 29.06.2026 Пн
2 мин
Все раненые были оперативно госпитализированы
aimg Валерий Ульяненко
На Волыни из-за удара молнии пострадали семь человек, среди них дети Фото: медики госпитализировали всех пострадавших от удара молнии (Getty Images)
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Из-за попадания молнии вблизи водоема в Волынской области пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Волынской области.

В селе Озеро Киверцовского района молния попала вблизи водоема. В результате семеро человек потеряли сознание, среди них - четверо несовершеннолетних.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Полицейские помогали транспортировать пострадавших в автомобили скорой помощи, после чего всех раненых госпитализировали.

Гроза и шквальный ветер также нанесли ущерб в Луцком и Ковельском районах. Там правоохранители зафиксировали повреждение жилых помещений и транспортных средств.

На Волыни из-за удара молнии пострадали семь человек, среди них детиФото: госпитализация пострадавших в результате удара молнии (vl.npu.gov.ua)

Как вести себя во время непогоды

Из-за ухудшения погодных условий гражданам рекомендуют воздержаться от поездок и пребывания на улице. Во время грозы нельзя укрываться под одиночными деревьями, вблизи линий электропередач, рекламных щитов или металлических сооружений.

При нахождении у водоемов необходимо немедленно покинуть береговую линию и найти безопасное укрытие. Водителям следует быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Напомним, сегодня во время непогоды молния во Львове попала в 6-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в реанимацию, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Отметим, что синоптики прогнозируют сложные погодные условия 29-30 июня в ряде областей Украины. В западных, северных и центральных регионах, а также в Киеве ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и сильные порывы ветра.

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