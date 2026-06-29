У Львові блискавка влучила у 6-річну дівчинку

В понеділок, 29 червня, блискавка у Львові влучила у 6-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

"Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - розповів він.

Нагадаємо, негода, яка накрила Львів, уже спричинила перебої в роботі громадського транспорту та завдала шкоди міській інфраструктурі. Через наслідки буревію рятувальники й комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а поблизу собору Святого Юра пошкодило контактну мережу.