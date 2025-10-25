Волгоградську область РФ атакували дрони: лунали вибухи, виникла пожежа на підстанції

Удари по критичній інфраструктурі РФ

Нагадаємо, останнім часом Україна посилила удари по російських НПЗ та критичним оборонним підприємствам РФ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Зокрема, на цьому тижні дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. В результаті уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.