Волгоградську область РФ атакували дрони: лунали вибухи, виникла пожежа на підстанції

Ударні безпілотники сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Волгоградську область РФ. В результаті обстрілу виникла пожежа на підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Волгоградської області РФ Андрія Бочарова.
"Силами ППО відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - заявив Бочаров.
За його словами, нібито внаслідок падіння уламків дронів у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано вибух, який оперативно ліквідовано протипожежними силами.
Він також зазначив, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Постраждалих немає.
Нагадаємо, останнім часом Україна посилила удари по російських НПЗ та критичним оборонним підприємствам РФ. Удари спрямовані на підрив військово-промислової бази Росії та обмеження її можливостей продовжувати агресію проти України.
Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.
Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Зокрема, на цьому тижні дрони атакували нафтопереробний завод у російському Дагестані, в аеропорту Махачкали припинили прийом і відправлення рейсів. В результаті уражено завод у Махачкалі за 1,7 тисячі кілометрів від України.