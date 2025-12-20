ua en ru
У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід, - джерела

Субота 20 грудня 2025 13:26
У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід, - джерела Ілюстративне фото: у Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

У Волгоградській області Росії 19 грудня сталося загадкове "просідання ґрунту", внаслідок якого вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія - Центр".

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Як зазначають джерела, за традиційною для РФ версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння. Особливо - неподалік населеного пункту Романівка Ольховського району Волгоградської області.

Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на ексклюзивних фото.

Фото від джерел

"Попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою", - розповіли джерела.

Газогін "Центральна Азія - Центр" - це ключовий елемент системи, через яку Росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік.

Після 2022 року Москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.

Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.

ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території Росії мають тенденцію до подальшого розвитку - особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України. За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Інциденти на газопроводах у Росії

Нагадаємо, у серпі джерела РБК-Україна розповіли, що на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Це сталося після вибухів у районі села Динамівське.

Також 9 вересня в Пензі серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газопровід.

