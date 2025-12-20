ua en ru
Война в Украине

В Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод, - источники

Суббота 20 декабря 2025 13:26
В Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод, - источники Иллюстративное фото: в Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В Волгоградской области России 19 декабря произошло загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как отмечают источники, по традиционной для РФ версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения. Особенно - неподалеку от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области.

Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото.

Фото от источников

"Несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой", - рассказали источники.

Газопровод "Центральная Азия - Центр" - это ключевой элемент системы, через которую Россия годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год.

После 2022 года Москва, несмотря на громкие заявления об "энергетической независимости", использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.

Сейчас транспортировка газа по этому маршруту остановлена на неопределенный срок.

ГУР МО Украины сообщает, что геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию - особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины. За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Инциденты на газопроводах в России

Напомним, в августе источники РБК-Украина рассказали, что на территории Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это произошло после взрывов в районе села Динамовское.

Также 9 сентября в Пензе серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод.

