Волгоградський НПЗ потрапив під удар після масованої атаки дронів (фото, відео)
У ніч проти 13 листопада Волгоград і Волгоградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Внаслідок нальоту спалахнув місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.
На опублікованих відео чути вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Також очевидці зняли пожежу на території підприємства: над місцем НП піднімаються великі клуби диму, видно спалахи та відкрите полум'я.
Станом на 00:02 13 листопада за київським часом безпілотники продовжували перебувати у повітряному просторі Волгоградської області. Місцеві жителі повідомляли про нові вибухи та роботу ППО.
При цьому на момент публікації в Telegram-каналі губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова офіційних повідомлень про атаку та її наслідки не було. Російська влада нерідко публікує подібні заяви із затримкою.
Атаки на Волгоградський НПЗ
НПЗ у Волгограді було атаковано неодноразово - один із останніх обстрілів був здійснений у липні, що підтвердили у Генштабі України.
Ще удару по Волгоградському НПЗ було завдано наприкінці травня цього року.
У листопаді 2025 року цей об'єкт також був вражений українськими дронами, після чого зупинив роботу.