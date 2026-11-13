Волгоградский НПЗ попал под удар после массированной атаки дронов (фото, видео)
В ночь на 13 ноября Волгоград и Волгоградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В результате налета загорелся местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.
На опубликованных видео слышны взрывы и работа российской противовоздушной обороны. Также очевидцы сняли пожар на территории предприятия: над местом происшествия поднимаются большие клубы дыма, видны вспышки и открытое пламя.
По состоянию на 00:02 13 ноября по киевскому времени беспилотники продолжали находиться в воздушном пространстве Волгоградской области. Местные жители сообщали о новых взрывах и работе ПВО.
При этом на момент публикации в Telegram-канале губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова официальных сообщений об атаке и ее последствиях не было. Российские власти нередко публикуют подобные заявления с задержкой.
Атаки на Волгоградский НПЗ
НПЗ в Волгограде был атакован неоднократно - один из последних обстрелов был осуществлен в июле, что подтвердили в Генштабе Украины.
Еще удар по Волгоградском НПЗ был нанесен в конце мая этого года.
В ноябре 2025 этот объект также был поражен украинскими дронами, после чего остановил работу.