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Волгоградский НПЗ попал под удар после массированной атаки дронов (фото, видео)

01:21 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Волгоградский НПЗ попал под удар после массированной атаки дронов (фото, видео) Фото: МЧС России (Getty Images)
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В ночь на 13 ноября Волгоград и Волгоградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В результате налета загорелся местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

На опубликованных видео слышны взрывы и работа российской противовоздушной обороны. Также очевидцы сняли пожар на территории предприятия: над местом происшествия поднимаются большие клубы дыма, видны вспышки и открытое пламя.

По состоянию на 00:02 13 ноября по киевскому времени беспилотники продолжали находиться в воздушном пространстве Волгоградской области. Местные жители сообщали о новых взрывах и работе ПВО.

При этом на момент публикации в Telegram-канале губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова официальных сообщений об атаке и ее последствиях не было. Российские власти нередко публикуют подобные заявления с задержкой.

Атаки на Волгоградский НПЗ

НПЗ в Волгограде был атакован неоднократно - один из последних обстрелов был осуществлен в июле, что подтвердили в Генштабе Украины.

Еще удар по Волгоградском НПЗ был нанесен в конце мая этого года.

В ноябре 2025 этот объект также был поражен украинскими дронами, после чего остановил работу.

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