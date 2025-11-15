У Волгограді пожежа внаслідок атаки дронів: який об'єкт може бути під ударом

Російський Волгоград атакують невідомі безпілотники. Під ударом може бути місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Близько 22:00 в пабліках Волгограда місцеві мешканці почали скаржитись на гучні звуки над різними районами міста.
Одразу ж почали з'являтись повідомлення про невідомі дрони. При цьому повітряна небезпека в місті та області не оголошувалась.
Згодом місцеві мешканці почали писати про пожежі у Волгоградській області та публікувати відео.
Імовірно, міг бути атакований нафтопереробний завод. Але офіційної інформації з цього приводу немає.
У Волгограді знаходиться завод про ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в РФ.
Також у місцевих пабліках повідомляється про влучання у багатоповерховий будинок у Волгограді, ймовірно, ППО.
Як писало РБК-Україна, 6 листопада у Волгограді вночі лунали вибухи, на що скаржились та активно обговорювали місцеві мешканці в пабліках. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив пожежу у районі, де знаходиться НПЗ.
У серпні цього року Генштаб України повідомляв про атаки на НПЗ у Волгограді, внаслідок яких спалахнули сильні пожежі.
Наприкінці жовтня голова СБУ Василь Малюк звітував, що українські сили завдали вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії. За його словами, лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.
Малюк підкреслив, що на виконання задач президента України Володимира Зеленського атакуються саме законні цілі - нафтовидобуток та нафтопереробка.