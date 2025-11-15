У Волгограді пожежа внаслідок атаки дронів: який об'єкт може бути під ударом

Близько 22:00 в пабліках Волгограда місцеві мешканці почали скаржитись на гучні звуки над різними районами міста.

Одразу ж почали з'являтись повідомлення про невідомі дрони. При цьому повітряна небезпека в місті та області не оголошувалась.

Згодом місцеві мешканці почали писати про пожежі у Волгоградській області та публікувати відео.

Імовірно, міг бути атакований нафтопереробний завод. Але офіційної інформації з цього приводу немає.

У Волгограді знаходиться завод про ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в РФ.

Також у місцевих пабліках повідомляється про влучання у багатоповерховий будинок у Волгограді, ймовірно, ППО.