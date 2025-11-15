В Волгограде пожар в результате атаки дронов: какой объект может быть под ударом

Российский Волгоград атакуют неизвестные беспилотники. Под ударом может быть местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Около 22:00 в пабликах Волгограда местные жители начали жаловаться на громкие звуки над разными районами города.
Сразу же начали появляться сообщения о неизвестных дронах. При этом воздушная опасность в городе и области не объявлялась.
Впоследствии местные жители начали писать о пожарах в Волгоградской области и публиковать видео.
Предположительно, мог быть атакован нефтеперерабатывающий завод. Но официальной информации по этому поводу нет.
В Волгограде находится завод о ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Ежегодно на этом НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в РФ.
Также в местных пабликах сообщается о попадании в многоэтажный дом в Волгограде, вероятно, ПВО.
Как писало РБК-Украина, 6 ноября в Волгограде ночью раздавались взрывы, на что жаловались и активно обсуждали местные жители в пабликах. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил пожар в районе, где находится НПЗ.
В августе этого года Генштаб Украины сообщал об атаках на НПЗ в Волгограде, в результате которых вспыхнули сильные пожары.
В конце октября глава СБУ Василий Малюк отчитывался, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.
Малюк подчеркнул, что для исполнения задач президента Украины Владимира Зеленского атакуются именно законные цели - нефтедобыча и нефтепереработка.