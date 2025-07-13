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Україна - в топі!: молодіжка обіграла Італію та наблизилася до Євроволей-2026

Неділя 13 липня 2025 07:22
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Україна - в топі!: молодіжка обіграла Італію та наблизилася до Євроволей-2026 Збірна України U22 з волейболу (фото: instagram.com/fvu.official)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України з волейболу U22 здобула важливу перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2026.

Про результат зустрічі повідомляє РБК-Україна.

Україна обіграла Італію

У п’ятницю, 12 липня, в італійському місті Чістерна Ді Латіна відбувся матч другого туру відбору на чемпіонат Європи з волейболу.

Молодіжна збірна України здобула важливу перемогу над господарями турніру - командою Італії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21) і команда зробили серйозний крок до виходу у фінальну частину континентальної першості.

Як проходив матч

Перші два сети пройшли під контролем української команди. Гравці Сергія Капелуся перегравали суперників у більшості компонентів.

У третій партії Італії вдалося скоротити відставання, адже українці втратили блокуючого Миколу Куца через травму.

Однак заміна у вигляді Артема Рязанова спрацювала, гравець встиг увійти у ритм гри й допоміг команді завершити поєдинок перемогою.

Найрезультативнішими гравцями у складі України стали Максим Тонконог (20 очок), Едуард Штерик (16), Олександр Бойко та Руслан Черватюк (по 13).

Чому ця перемога важлива

Після двох турів Україна лідирує у групі A кваліфікації на Євроволей-2026 з двома перемогами: над Данією (3:2) та Італією (3:1).

Тепер "синьо-жовті" мають 5 очок і займають перше місце в групі.

Найближчий суперник - збірна Англії, яку українцям потрібно обіграти в останньому турі, щоби забезпечити вихід до фінальної частини континентальної першості.

Турнірна таблиця (група A):

  1. Україна - 2 перемоги, 5 очок (6:3 за партіями)
  2. Данія - 1 перемога, 4 очки (5:3)
  3. Італія - 1 перемога, 3 очки (4:3)
  4. Англія - 0 перемог, 0 очок (0:6)

Наступний матч України

Третій тур для України відбудеться у неділю, 13 липня. Матч Англія - Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом. Навіть перемога в п’яти сетах гарантує українцям участь у Євро-2026.

Раніше писали про рекорд, який повторила жіноча збірна України за титулами волейбольної Золотої Євроліги.

Також читайте про те, як українським волейболісткам не увімкнули гімн.

А ще вам буде цікво дізнатися, чому лідер збірної України з волейболу покинув команду.

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