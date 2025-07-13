Україна - в топі!: молодіжка обіграла Італію та наблизилася до Євроволей-2026

Україна обіграла Італію

У п’ятницю, 12 липня, в італійському місті Чістерна Ді Латіна відбувся матч другого туру відбору на чемпіонат Європи з волейболу.

Молодіжна збірна України здобула важливу перемогу над господарями турніру - командою Італії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:21) і команда зробили серйозний крок до виходу у фінальну частину континентальної першості.

Як проходив матч

Перші два сети пройшли під контролем української команди. Гравці Сергія Капелуся перегравали суперників у більшості компонентів.

У третій партії Італії вдалося скоротити відставання, адже українці втратили блокуючого Миколу Куца через травму.

Однак заміна у вигляді Артема Рязанова спрацювала, гравець встиг увійти у ритм гри й допоміг команді завершити поєдинок перемогою.

Найрезультативнішими гравцями у складі України стали Максим Тонконог (20 очок), Едуард Штерик (16), Олександр Бойко та Руслан Черватюк (по 13).

Чому ця перемога важлива

Після двох турів Україна лідирує у групі A кваліфікації на Євроволей-2026 з двома перемогами: над Данією (3:2) та Італією (3:1).

Тепер "синьо-жовті" мають 5 очок і займають перше місце в групі.

Найближчий суперник - збірна Англії, яку українцям потрібно обіграти в останньому турі, щоби забезпечити вихід до фінальної частини континентальної першості.

Турнірна таблиця (група A):

Україна - 2 перемоги, 5 очок (6:3 за партіями) Данія - 1 перемога, 4 очки (5:3) Італія - 1 перемога, 3 очки (4:3) Англія - 0 перемог, 0 очок (0:6)

Наступний матч України

Третій тур для України відбудеться у неділю, 13 липня. Матч Англія - Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом. Навіть перемога в п’яти сетах гарантує українцям участь у Євро-2026.