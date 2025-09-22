ua en ru
Волейбол ЧС-2025: сенсаційна Бельгія та чинний чемпіон Італія в топ-8

Понеділок 22 вересня 2025 22:38
Волейбол ЧС-2025: сенсаційна Бельгія та чинний чемпіон Італія в топ-8 ЧС-2025 волейбол - результати 1/8 фіналу (фото: fivb.com)
Автор: Катерина Урсатій

Збірні США, Бельгії, Туреччини та чинний чемпіон світу Італія вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2025 з волейболу. Плейоф турніру проходить на Філіппінах, де команди визначають найсильніших серед 24 учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

США впевнено обіграли Словенію

У матчі 1/8 фіналу збірна США у чотирьох сетах здолала Словенію - 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Американці вийшли у плейоф з першого місця групи D, здобувши три перемоги над Португалією, Кубою та Колумбією. Словенія пробилася до 1/8 фіналу з другого місця групи E.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний США Габріель Гарсія - 24 очки. Наступним суперником американців у чвертьфіналі стане Болгарія.

Сенсаційна Бельгія пройшла Фінляндію

Збірна Бельгії продовжує дивувати на ЧС-2025. Після перемоги над Україною та сенсаційного успіху над Італією на груповій стадії бельгійці у 1/8 фіналу обіграли Фінляндію в трьох сетах - 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

У чвертьфіналі Бельгія вдруге зустрінеться з Італією, яка раніше перемогла Аргентину в 1/8 фіналу.

Туреччина вперше в історії вийшла до топ-8

Збірна Туреччини здобула історичний вихід у чвертьфінал, обігравши Нідерланди 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19). Раніше найкращим досягненням команди було потрапляння до 1/8 фіналу у 2022 році.

Найрезультативнішим гравцем став діагональний Адіс Лаґумджія - 28 очок. У наступному раунді Туреччина зіграє з переможцем протистояння Польща - Канада.

Італія не підвела статус чинного чемпіона

Чинний чемпіон світу Італія успішно пройшла 1/8 фіналу, здолавши Аргентину та гарантуючи собі місце серед восьми найсильніших команд.

Наступним суперником італійців стане Бельгія.

Чвертьфінали ЧС-2025

  • Італія - Бельгія
  • Польща - Туреччина
  • Болгарія - США
  • Переможець пар Чехія/Туніс та Сербія/Іран визначиться 23 вересня

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Чемпіонат світу Волейбол
