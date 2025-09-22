Волейбол ЧМ-2025: сенсационная Бельгия и действующий чемпион Италия в топ-8

Сборные США, Бельгии, Турции и действующий чемпион мира Италия вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2025 по волейболу. Плей-офф турнира проходит на Филиппинах, где команды определяют сильнейших среди 24 участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

США уверенно обыграли Словению

В матче 1/8 финала сборная США в четырех сетах одолела Словению - 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Американцы вышли в плей-офф с первого места группы D, одержав три победы над Португалией, Кубой и Колумбией. Словения пробилась в 1/8 финала со второго места группы E.

Самым результативным игроком встречи стал диагональный США Габриэль Гарсия - 24 очка. Следующим соперником американцев в четвертьфинале станет Болгария.

Сенсационная Бельгия прошла Финляндию

Сборная Бельгии продолжает удивлять на ЧМ-2025. После победы над Украиной и сенсационного успеха над Италией на групповой стадии бельгийцы в 1/8 финала обыграли Финляндию в трех сетах - 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

В четвертьфинале Бельгия во второй раз встретится с Италией, которая ранее победила Аргентину в 1/8 финала.

Турция впервые в истории вышла в топ-8

Сборная Турции добыла исторический выход в четвертьфинал, обыграв Нидерланды 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19). Ранее лучшим достижением команды было попадание в 1/8 финала в 2022 году.

Самым результативным игроком стал диагональный Адис Лагумджия - 28 очков. В следующем раунде Турция сыграет с победителем противостояния Польша - Канада.

Италия не подвела статус действующего чемпиона

Действующий чемпион мира Италия успешно прошла 1/8 финала, одолев Аргентину и гарантируя себе место среди восьми сильнейших команд.

Следующим соперником итальянцев станет Бельгия.

Четвертьфиналы ЧМ-2025