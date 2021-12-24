Воинский учет для женщин и пресс-конференция Путина: новости за 23 декабря

В Украине женщин обязали стать на военный учет, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, украинские ученые выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 декабря - в материале РБК-Украина.

В Украине ввели военный учет для женщин

Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. В военкоматы нужно будет прийти, в частности, женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.

С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, на которых они работают, если те не стали на воинский учет. Размер штрафа для украинок будет составлять от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен. Все, что об этом известно - в материале РБК-Украина.

Война, газ и будущее Донбасса: Путин провел пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, провел большую пресс-конференцию. На ней он подвел экономические итоги года, затронул ситуацию с коронавирусом и вопросы внешней политики, уделив большое внимание Украине.

РБК-Украина приводит главные заявления президента РФ о нашей стране.

В Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта". Один из них новый

Украинские ученые выявили 12 вариантов штамма "Дельта", которые циркулируют в стране. Один из них новый и, предположительно, попал из России.

Сообщается, что на исследование предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".

Порошенко не явился в ГБР. К следователям пытались попасть его адвокаты

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований для участия в следственных действиях. Его вызывали по так называемому "угольном делу", в котором ему объявлено подозрение в государственной измене.

Вместо Порошенко в ГБР пришли его адвокаты, но их не стали принимать. А после того, как им заявили, что защиту пятого президента не приглашали, они вызвали полицию, расценив эти действия как нарушение подозреваемого на защиту.

НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину, - Белый дом

США и их союзники готовы к ограничениям против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. НАТО, со своей стороны, может расположить свои войска у границ РФ.

В частности, при соответствующем развитии сценария, США планируют не ограничиваться только санкциями против России. В то же время Штаты могут увеличить поддержку возможностям Украины защищать свои территории.

Новый циклон принесет в Украину потепление и мокрый снег

Погода в Украине в ближайшие сутки кардинально изменится во многих областях. Ночные морозы отступят, и на смену им во многие области вернется мокрый снег и снег с дождем.

Какая погода ждет страну в ближайшие дни - читайте в материале Styler.