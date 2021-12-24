Військовий облік для жінок та прес-конференція Путіна: новини за 23 грудня

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік, президент Росії Володимир Путін провів велику прес-конференцію, українські вчені виявили 12 варіантів штаму "Дельта". Докладніше про те, що сталося в четвер, 23 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні запровадили військовий облік для жінок

Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. До військкоматів потрібно буде прийти, зокрема, жінкам-медикам, фінансистам, бухгалтерам, менеджерам, програмістам, журналістам, музикантам.

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік. Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень. Все, що про це відомо - в матеріалі РБК-Україна.

Війна, газ і майбутнє Донбасу: Путін провів велику прес-конференцію

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 23 грудня, провів велику прес-конференцію. На ній він підвів економічні підсумки року, торкнувся ситуації з коронавірусом і питання зовнішньої політики, приділивши велику увагу Україні.

РБК-Україна наводить головні заяви президента РФ про нашу країну.

В Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта". Один з них новий

Українські вчені виявили 12 варіантів штаму "Дельта", які циркулюють в країні. Один з них новий і, ймовірно, потрапив з Росії.

Повідомляється, що на дослідження надали 74 зразки, узятих у пацієнтів з 9 регіонів в період з 18 листопада по 1 грудня. Встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".

Порошенко не з'явився в ДБР. До слідчих намагалися потрапити його адвокати

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшлов до Державного бюро розслідувань для участі в слідчих діях. Його викликали у так званій "вугільній справі", в якій йому оголошено підозру у державній зраді.

Замість Порошенка в ДБР прийшли його адвокати, але їх не стали приймати. А після того, як їм заявили, що захист п'ятого президента не запрошували, вони викликали поліцію, розцінивши ці дії як порушення підозрюваного на захист.

НАТО стягне свої війська до Росії, якщо вона нападе на Україну, - Білий дім

США та їх союзники готові до обмежень проти Росії, якщо вона наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. НАТО, зі свого боку, може розташувати свої війська біля кордонів РФ.

Зокрема, при відповідному розвитку сценарію, США планують не обмежуватись лише санкціями проти Росії. Водночас Штати можуть збільшити підтримку можливостям України захищати свої території.

Новий циклон принесе в Україну потепління і мокрий сніг

Погода в Україні найближчої доби кардинально зміниться в багатьох областях. Нічні морози відступлять, і на зміну їм в багато областей повернеться мокрий сніг і сніг з дощем.

Яка погода чекає країну найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.