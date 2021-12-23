Порошенко не явился в ГБР. К следователям пытались попасть его адвокаты

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований для участия в следственных действиях. Его вызывали по так называемому "угольном делу", в котором ему объявлено подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг адвокатов Порошенко и советницы патронатной службы ГБР Татьяны Сапьян.

"Сегодня в 10:00 мы ждали появления Петра Порошенко, но, как вы видите, он не явился. Этот факт зафиксирован… Ждали именно Порошенко и, соответственно, присутствие его адвокатов не предусматривалось", - отметила Сапьян.

Вместо Порошенко в ГБР пришли его адвокаты, но их не стали принимать. А после того, как им заявили, что защиту пятого президента не приглашали, они вызвали полицию, расценив эти действия как нарушение подозреваемого на защиту.

Кроме того, адвокаты считают, что Порошенко не был обязан являться в ГБР 23 декабря по повестке от 20 декабря, которую ему пытались вручить. Поскольку повестка должна быть вручена как минимум за три дня, первый день срока не считается.