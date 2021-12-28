Воинский учет для женщин хотят сделать добровольным: в Раду внесли законопроект
На сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Как пояснил в своем Telegram-канале Максим Бужанский, он и еще 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций внесли в Раду законопроект №6482. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.
"Исключая медиков", - уточнил Бужанский.
Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.
Отметим, в оборонном ведомстве заявили, что планируют автоматизировать процедуру постановки на воинский учет украинцев.
РБК-Украины разбиралось в решении Минобороны о постановке на воинский учет женщин.