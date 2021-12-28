Воинский учет для женщин хотят сделать добровольным: в Раду внесли законопроект

Фото: постановку на воинский учет для женщин хотят сделать добровольной (facebook.com/president.gov.ua)

На сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.