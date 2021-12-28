ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воинский учет для женщин хотят сделать добровольным: в Раду внесли законопроект

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 18:19
Воинский учет для женщин хотят сделать добровольным: в Раду внесли законопроект Фото: постановку на воинский учет для женщин хотят сделать добровольной (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Как пояснил в своем Telegram-канале Максим Бужанский, он и еще 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций внесли в Раду законопроект №6482. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

"Исключая медиков", - уточнил Бужанский.

Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Отметим, в оборонном ведомстве заявили, что планируют автоматизировать процедуру постановки на воинский учет украинцев.

РБК-Украины разбиралось в решении Минобороны о постановке на воинский учет женщин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Верховная рада
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа