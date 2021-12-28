Воинский учет онлайн: в Минобороны хотят автоматизировать процесс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook .

По ее словам, порядок постановки на воинский учет требует обновления и усовершенствования.

"Военный учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", - отметила Маляр.

Заместитель министра обороны также подчеркнула, что Генеральный Штаб в течении 2022 года создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс - в части, в которой это будет технически возможно", - написала Маляр.