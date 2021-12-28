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Військовий облік для жінок хочуть зробити добровільним: у Раду внесли законопроект

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 18:19
Військовий облік для жінок хочуть зробити добровільним: у Раду внесли законопроект Фото: постановку на військовий облік для жінок хочуть зробити добровільною (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сайті Верховної ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, документ передбачає добровільну постановку на військовий облік для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Як пояснив у своєму Telegram-каналі Максим Бужанський, він і ще 58 депутатів від "Слуги народу" та інших фракцій внесли в Раду законопроєкт №6482. Документ пропонує постановку на військовий облік жінок тільки в добровільному порядку.

"За виключенням медиків", - уточнив Бужанський.

Нагадаємо, раніше Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, в оборонному відомстві заявили, що планують автоматизувати процедуру постановки на військовий облік українець.

РБК-Україна розбиралося у рішенні Міноборони про взяття на військовий облік жінок.

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