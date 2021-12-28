Військовий облік для жінок хочуть зробити добровільним: у Раду внесли законопроект

Фото: постановку на військовий облік для жінок хочуть зробити добровільною (facebook.com/president.gov.ua)

На сайті Верховної ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, документ передбачає добровільну постановку на військовий облік для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.