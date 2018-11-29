Україна на час військового стану посилила контроль в'їзду росіян

Ілюстративне фото (УНІАН)

Прикордонники більш ретельно перевіряють мету візитів росіян до України

На час дії воєнного стану для іноземців і громадян Росії будуть діяти посилені заходи контролю на кордоні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у пунктах пропуску на державному кордоні вже здійснюються посилені заходи контролю.

"У тому числі проводиться інтерв'ювання з іноземцями, серед яких є і громадяни РФ", - повідомив Демченко.

Він також зазначив, що прикордонники більш ретельно перевіряють мету візитів громадян РФ до України. Також росіян перевіряють на предмет відвідування тимчасово окупованих територій, термінів перебування в Україні. Посилені заходи контролю будуть діяти під час воєнного стану.

"Таких умов, що громадяни Російської Федерації взагалі не можуть в'їхати до України, немає, але щодо них діють посилені заходи прикордонного контролю", - додав Демченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд в Крим для іноземців. Обмеження введені на період воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що мобілізації через воєнного стану не буде.