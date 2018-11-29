ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна на час військового стану посилила контроль в'їзду росіян

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 16:05
Україна на час військового стану посилила контроль в'їзду росіян
Ілюстративне фото (УНІАН)

Прикордонники більш ретельно перевіряють мету візитів росіян до України

На час дії воєнного стану для іноземців і громадян Росії будуть діяти посилені заходи контролю на кордоні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у пунктах пропуску на державному кордоні вже здійснюються посилені заходи контролю.

"У тому числі проводиться інтерв'ювання з іноземцями, серед яких є і громадяни РФ", - повідомив Демченко.

Він також зазначив, що прикордонники більш ретельно перевіряють мету візитів громадян РФ до України. Також росіян перевіряють на предмет відвідування тимчасово окупованих територій, термінів перебування в Україні. Посилені заходи контролю будуть діяти під час воєнного стану.

"Таких умов, що громадяни Російської Федерації взагалі не можуть в'їхати до України, немає, але щодо них діють посилені заходи прикордонного контролю", - додав Демченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд в Крим для іноземців. Обмеження введені на період воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ також зазначили, що мобілізації через воєнного стану не буде.

 

НБУ визначив принципи регулювання банківської системи під час воєнного стану Аваков вимагає повної концентрації дій правоохоронців у період воєнного стану
Новини України Государственная пограничная службаРосійська Федераціявоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся