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Бойовики поширюють паніку на окупованому Донбасі у зв'язку з воєнним станом

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 19:40
Бойовики поширюють паніку на окупованому Донбасі у зв'язку з воєнним станом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Жителі Донбасу звертаються до представника омбудсмена за роз'ясненнями про особливості воєнного стану

Бойовики на окупованих територіях поширюють паніку у зв'язку з введенням воєнного стану. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

Також він додав, що бойовики поширюють інформацію про "провокації українських моряків" у Керченській протоці.

"Вони (бойовики, - ред.) за словами місцевих, вже розпускають чутки, паніку у зв'язку з тим, що Україна вводить воєнний стан. Бойовики ретранслюють меседж про те, що це Україна вела себе агресивно в Керченській протоці", - сказав він.

За його словами, введення воєнного стану не вплине на мешканців окупованих територій.

"Введення воєнного стану для жителів окупованих територій не вплине на них. У жителів Луганської і Донецької областей сильної паніки немає. Є хвилювання, так - люди телефонують мені і я їм все роз'ясняю", - додав Лисянський.

Нагадаємо, в 10 областях України до 26 грудня введено військовий стан: у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях, а також внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Президент України Петро Порошенко заявив, що не збирається продовжувати військовий стан, який введено в Україні до 26 грудня.

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