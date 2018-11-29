У Херсонській області розмістять більше бригад ЗСУ у зв'язку з воєнним станом

Фото: українські військові (РБК-Україна)

Місця дислокації для розгортання нових бригад вже визначені

Херсонська область готується до збільшення присутності Збройних сил України. Місця дислокації для розгортання нових бригад вже визначені, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, раніше в Херсонській області перевели в режим підвищеної готовності військові формування і інші силові структури органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Ми з початку оголошення указу президента перевели в режим підвищеної готовності наші військові формування і інші силові структури органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. Крім того, у нас є рада оборони Херсонської області, де на засіданні в понеділок передбачили низку заходів. Вже сьогодні вранці ми отримали директиви Генштабу України щодо посилення обороноздатності нашої області, відпрацювали їх на раді оборони. За результатами можемо сказати, що ми готуємося до значного збільшення військової присутності ЗСУ в Херсонській області, ми вже визначили місця дислокації для розгортання бригад оборони Херсонської області. Працюємо над тим, щоб їх зараз розгорнути", - пояснив він.

Він зазначив, що найбільше планів щодо інформаційної безпеки. Додавши, що ніякої комендантської години, ніяких вилучень транспорту або власності здійснюватися не буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою Україною, обмежено пропуск громадян РФ.