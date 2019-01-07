Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Фото: корабль-док "Форт-Макгенри" (wikimedia.org)

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе

Доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).

Корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, на его борту размещаются 500 морских пехотинцев, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 6, 2019

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - отметила ранее командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий в ходе встречи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер отметил важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.