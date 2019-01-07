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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 06:55
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Фото: корабль-док "Форт-Макгенри" (wikimedia.org)

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе

Доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США  "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).

Корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, на его борту размещаются 500 морских пехотинцев, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - отметила ранее командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий в ходе встречи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер отметил важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.

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